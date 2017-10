Planet of the Apes: Last Frontier – Das sind die ersten 17 Minuten

Fehler passieren. Ein solcher hat gestern dafür gesorgt, dass Planet of the Apes: Last Frontier auf dem PlayStation Store angeboten wurde.

Natürlich haben einige Gamer direkt zugeschlagen und sich den interaktiven Film gekauft. Das führte dazu, dass es nun Gameplay zu Planet of the Apes: Last Frontier gibt.

Das nachfolgende Video zeigt die ersten 17 Minuten von Planet of the Apes: Last Frontier, dass im Herbst erscheinen soll. Warum es gestern „versehentlich“ auf dem PlayStation Store veröffentlicht wurde ist aber unklar.