Plants vs Zombies – Neuer Titel für 2019 angekündigt

Mehr überraschend hat EA heute gleich zwei Katzen aus dem Sack gelassen, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen.

Zwischen Oktober und November 2019 will EA einen neuen Teil zu Plants Vs. Zombies und Need for Speed veröffentlichen. Genaue Namen also auch Termine gibt es zu beiden Spielen noch nicht.

Beide Titel sollen für Xbox One, PC und PS4 erscheinen. Ein Release im November ist relativ unwahrscheinlich, da am 15. November 2019 Star Wars: Jedi Fallen Order erscheint. Weitere Informationen dazu dürften entweder in den kommenden Tagen oder zur E3 veröffentlicht werden.