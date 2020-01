PlatinumGames – Erhält weiteres Geld von Tencent

Erst kürzlich hat Entwickler PlatinumGames angeteasert, dass es bald große Neuigkeiten geben wird. Und obwohl wir keine News zu einem neuen Projekt haben, gibt es Neuigkeiten zum Studio selbst.

So gab PlatinumGames jetzt bekannt, dass sie durch die chinesische Firma Tencent weitere Förderung erhalten hat. Damit soll PlatinumGames in die Lage versetzt werden, selbst das Publishing der eigenen Titel zu übernehmen.

Damit könnte PlatinumGames in Zukunft also entscheiden auf welchen Plattformen sie veröffentlichen wollen, ohne Exklusiv-Deals eingehen zu müssen. An der Führung des Studios hat sich ebenso wenig geändert, wie an der Tatsache, dass es weiterhin unabhängig bleibt.