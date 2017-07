Pokemon Go – Viele Spieler verärgert über neues Münzsystem

Pokemon Go ist ein Hype gewesen, die aktuellen Änderungen und die Vorbereitungen auf das kommende 1 Jahres Event sind sicherlich nicht weniger interessant. Dennoch sind aktuell eine Menge Spieler verärgert. Die Änderungen an den Arenen und die Einführung eines Raid-Systems haben im Spiel für viele Veränderungen gesorgt. Zum Beispiel können Arenen jetzt sofort mit der Maximalanzahl an Pokemon besetzt werden, sobald die ersten 10 Minuten abgelaufen sind. Diese sind reserviert für den Spieler der die Arena eingenommen hat.

Nun hat sich Entwickler Niantic aber auch an andere Änderungen herangewagt. So ist die 10 Minuten Sperre natürlich sinnvoll, wenn man das alte Arenen System beachtet. Das neue System, bei dem die Arena sofort mit der kompletten Anzahl eigener Pokemon eines Teams besetzt werden könnte, wenn man die 10 Minuten wartet, macht das Ganze Sperrprinzip eigentlich nutzlos. Hier hätten 3-4 Minuten im Maximum gereicht, damit nicht ein feindliches Team die Arena übernimmt. Besser noch wäre die Reservierung nur auf ein spezielles Team begrenzt zu sehen. Sprich, wenn Team Rot eine Arena einnimmt können auch nur Team Rot Spieler auf die Arena aufspringen und es kann 10 Minuten nicht gekämpft werden. Das wäre sinnvoller gewesen als Teams von Spielern, die zusammen unterwegs sind, 10 Minuten an einzelne Arenen zu ketten.

Weiterhin hat Entwickler Niantic die maximale Anzahl an Münzen pro Tag halbiert. Ihr könnt jetzt nur noch 50 Münzen statt 100 erhalten. Das klingt für viele jetzt wie ein Jackpot bei https://de.allslotscasino.com/automatenspiel/ aber das ist mittlerweile garnicht mehr so unrealistisch. Da gleichzeitig 5 Pokemon des gleichen Teams auf einer Arena sitzen können, ohne das diese hochgelevelt werden muss ist es kaum ein Problem auf 5 oder gar 10 Arenen zu sitzen. Die Münzen bekommt ihr aber neuerdings erst wenn eure Pokemon von der Arena zurückkehren, was zeitgleich bedeutet das ihr nur 50 Münzen bekommt egal ob heute nun 1 Pokemon von seiner Arena fliegt oder gleich alle 10. Das ist natürlich dumm gelaufen uns verärgert gerade die Endgame Spieler, die auf hohem Level lange Zeit von besetzten Arenen profitieren. Im Selbsttest mussten wir auch feststellen das es kein Problem ist 5-10 Arenen zu besetzen aber diese entsprechend zu halten und erst dann zu fliegen, wenn ihr Münzen kassieren wollt ist nahezu unmöglich.

Ebenfalls wurden Top Beleber und Top Tränke dem normalen Shop hinzugefügt, ebenfalls wurde der Preis für Taschen und Pokemon Erweiterungen verdoppelt. Sprich ihr bekommt jetzt nur noch die Hälfte für den gleichen Preis. Gerade Spieler die sich ältere Münzen aufbewahrt haben dürften sich darüber ärgern. Es wird sicherlich auch einige geben die kurzfristig vor dem letzten Update Münzen gekauft hatten, die jetzt nur noch die Hälfte wert sind.

Praktisch gibt es also Einige bedenkliche Änderungen, vor allem die Tatsache das Spieler nicht je Arena 50 Münzen verdienen können, sondern nur 50 Münzen am Tag, egal ob sie von einer oder 100 Arenen fliegen ist unpraktisch und unlogisch. Schade eigentlich das Entwickler Niantic die Spieler so ins Gesicht schlägt, vor allem da die neuen Raids mit neuen Gegenständen auch deutlich größere Taschen fordern. Selbst wir haben auf Level 30 mit 1000 Taschenplätzen große Platzprobleme. Beim doppelten Preis für diesen Platz ärgern wir uns schon deutlich!