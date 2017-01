Portal Knights – Wenn Minecraft zum Action-RPG wird

Publisher 505 Games und Entwickler Keen Games haben mit Portal Knights ein Action-RPG in Entwicklung, dass eine Mischung aus vielen bekannten Spielen zu sein scheint. Schon im April soll Portal Knights für Xbox One und PS4 erscheinen.

Portal Knights steckt euch in eine Welt voll von „Spaß und Fantasie“, in der ihr nicht nur in einer zufällig-generierten Welt überleben sollt, sondern darin auf Abenteuer bestreiten oder Quests annehmen könnt. Ähnlich wie in Minecraft könnt ihr dabei auch selbst zum Bauherren werden, neue Gebäude bauen, euch selbst aufleveln, eine von drei Klassen wählen (Krieger, Magier und Ranger), epische Bosskämpfe bestreiten oder in Minen Rohstoffe abbauen.

Zusätzlich bietet Portal Knights noch einen zwei bzw. vierspieler Koop-Modus, den ihr dann nutzen könnt, wenn ihr mit Freunden und Bekannten Abenteuer bestreiten wollt. Portal Knights erscheint hierzulande am 28. April.