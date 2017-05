Praey for the Gods – Neuer Name für das Indie-Spiel

Es war einmal ein kleines Indie-Studio, dass mit drei Leuten den Titel Prey for the Gods entwickelt hat. Wer dieses Spiel jetzt suchen sollte, könnte verwirrt sein, denn es hat nun einen geringfügig anderen Namen.

Das bereits über den Klee gelobte Spiel hört fortan auf den Namen Praey for the Gods, wie das kleine Studio nun verriet. Der Grund dafür ist mit folgenden Worten auf der offiziellen Website beschrieben worden:

„Oh, ach ja, das… Wir wollen den Namen nicht ändern aber wir musste es von Prey for the Gods zu Praey for the Gods ändern. Zum Glück konnten wir unser Logo behalten aber wir werden es jetzt Praey for the Gods nennen. Wir könnten den ganzen Newsletter mit unseren Gedanken dazu füllen. Wir sind derzeit mit dem Trademark-Gesetz beschäftigt und stehen nicht unter einer NDA, so wir können die Gegenseite benennen: Bethesda/Zenimax.“

„Wir hätten dagegen angehen können und haben auch eine Weile darüber nachgedacht. Trademark-Auseinandersetzungen können, je nach Gegenseite, sehr lange und je nachdem wie weit man gewillt ist zu gehen, sehr teuer werden. Wir wollten unsere kostbaren Kickstarter-Gelder nicht dafür ausgeben, oder wegen zusätzlichen Mitteln fragen, um das vor Gericht auszutragen. Das Geld zu nutzen, dass nichts mit der Entwicklung zu tun hat oder mit den Rewards für die Backer, fühlte sich für uns nicht richtig an. Selbst wenn wir gewonnen hätten, so hätten wir einen großen Batzen des Geldes dafür ausgeben müssen, das war es unserer Meinung nicht wert.“

Damit heißt das Spiel fortan als Praey for the Gods – was dem Inhalt des Titels ja nicht schaden dürfte. Wir sind gespannt, wie Praey for the Gods sich noch entwickeln wird.