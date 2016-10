Prey – Das ist ein völlig neue Welt

Bethesda hat mit Prey die Ideen des bislang „bekannten“ zweiten Teils der Reihe, in dem man die Rolle eines menschlichen Kopfgeldjägers übernimmt, auf einer fremden Welt, über den Haufen geworfen und etwas Neues geschaffen.

Prey spielt in einem alternativen Universum. Es gab zwar einen „Kalten Krieg“, doch war der nie so intensiv, wie es in Wirklichkeit der Fall war. Auch der Anschlag auf Kennedy schlug fehl. Schon in den 1960er waren die Russen technisch soweit fortgeschritten, dass sie einen Satelliten in den Mondorbit geschossen haben. Nach einiger Zeit fiel die Kommunikation mit selbigen aus und man schickte eine bemannte Mission hin. Das dort entdeckte außerirdische Leben war alles andere als friedlich.

Bald darauf wurde eine große Station im Weltraum erbaut, doch auch dort lief alles schief. Jahre vergehen, bis eine neue Station errichten wird. Mit ihrer Hilfe soll die Bedeutung des „Menschen“ neu definiert werden.

Prey wird 2017 für PC, Xbox One und PS4 erscheinen, einen genaueren Termin gibt es bislang nicht.