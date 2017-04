Prey – Die etwas andere Raumstation

Anfang Mai ist es soweit und Bethesda schickt uns mit Prey in den Weltraum. Allerdings nicht so weit weg von der guten alten Erde, wie es wohl manche erwartet haben. Die Raumstation Talos 1 wird die „Heimat“ von Morgan Yu sein.

In einem neuen Video nimmt uns Bethesda auf eine Tour rund durch Talos 1 mit. Angekommen in Talos 1 findet sich der Spieler schnell in einer Situation wieder, die so sicher niemand hervorgesehen hat.

Talos 1 wurde von Aliens übernommen, und Morgan muss diesen gegenübertreten, um die Welt zu retten. Prey erscheint am 05. Mai 2017.