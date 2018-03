Prey – DLC schickt uns auf den Mond?

Als Bethesda vor einigen Monaten Prey veröffentlicht hat, wurden wir auf eine Station rund um die Erde genommen. Dort wurde ein außerirdischer Organismus untersucht, der sich aber nicht untersuchen lies.

Seit dem Release von Prey ist es aber still geworden, um den Titel. Jetzt scheint es so, dass Bethesda weitere Pläne für Prey hat. Via Twitter hat das Studio jetzt die Frage gestellt: „Wissen wir wirklich, was da draußen ist?“

Zusammen mit dieser Frage wurde in kleines „Video“ veröffentlicht, das den Mond zeigt. Ob wir in naher Zukunft mit einem DLC zu Prey rechnen können, oder etwas komplett Neuem, wird die Zeit zeigen.