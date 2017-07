Project Cars 2 – 180 Fahrzeuge stehen für euch bereit

Project Cars 2 erscheint Ende September und wird somit direkter Konkurrent für Forza Motorsport 7 und auch Gran Turismo Sport, für das es aber bisher noch keinen Termin gibt. Um Project Cars 2 Konkurrenzfähig zu halten, hat Slightly Mad nicht lumpen lassen und einen sehr großen Fuhrpark auf die Beine gestellt.

Insgesamt warten 180 Autos auf euch – von den bekanntesten Marken die es derzeit auf der Welt gibt, bishin zu reinen Racing-Boliden. Diese 180 Fahrzeuge werden in neun unterschiedlichen Disziplinen an den Start gehen. Jedes Auto in Project Cars 2 repräsentiert einen bestimmten Rennsport, eine Zeit und Ära dieser Szene. Egal ob moderner Supersportwagen oder ein alter Rennwagen – sie alle sind in Project Cars 2 vertreten.

Jeder Wagen wurde so konzipiert, dass sein Handling dem des echten Vorbildes entspricht. Mehr als ein Dutzend Rennfahrer haben zudem das Gameplay von Project Cars 2 bereits getestet und ihre Meinung in die Entwicklung einfließen lassen.

Eine Liste aller 180 Boliden, samt Bildern dazu, findet ihr auf der offiziellen Website von Project Cars 2.