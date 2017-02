Project Cars 2 – Erscheint Ende des Jahres

Pressemeldung – Slightly Mad Studios und Bandai Namco Entertainment bringen mit Project CARS 2 intensivsten und authentischsten Rennspaß Ende 2017 endlich zurück auf die heimischen Unterhaltungssysteme: Der Titel wird für PlayStation4, Xbox One und PC erscheinen.

Das Spiel wurde von Gamern geschaffen und von einem Team aus erstklassigen Rennfahrern – darunter auch der zweimalige Le Mans-Champion Tommy Milner, AudiWerksfahrer René Rast, Stunt-Fahrer Ben Collins (Skyfall, Doctor Strange) sowie Rallycross- und Rennsimulationschampion Mitchell DeJong – auf Herz und Nieren getestet. Alleine aus diesem Grund knüpft Project CARS 2 an den Erfolg seines Vorgängers an und bleibt die erste Wahl für die weltweit besten eSports-Fahrer und -Teams. Gleichzeitig bietet der Titel das vollständige Racing-Spektrum für Fahrer jeder Kompetenzstufe und gibt Spielern die vollkommene Freiheit, selbst zu entscheiden, was und wann gefahren wird. Jederzeit. Überall.

Project CARS 2 lädt passionierte Rennfahrer dazu ein, sich mit zahlreichen OnlineKonkurrenten zu messen oder es mit einer lebensnahen KI in einem der schönsten, authentischsten und technisch modernsten Rennsimulatoren der Welt aufzunehmen. Rennen ohne Grenzen.

Nach dem Beifall der Kritiker und einschlagenden Erfolg von Project CARS – einem der am besten bewerteten Rennspiele seiner Generation – schaltet Project CARS 2 noch einen Gang höher und wartet mit zahlreichen neuen und verbesserten Features und Gameplay-Mechaniken auf:

Der Gipfel der Authentizität: mit der größten Streckenauswahl, die jemals auf einer Konsole zu finden war, einem breiten Spektrum an mehr als 170 lizenzierten Fahrzeugen der berühmtesten Hersteller sowie VR- und 12K-Unterstützung;

Nervenaufreibender Konkurrenzkampf: mit einem brandneuen, von den Fans gewünschten Online-Championship-Spielmodus, bei dem Spieler Ligen erstellen und laufenden Ligen beitreten können, einer ab dem ersten Tag integrierten eSportsFunktionalität (einschließlich einer Akkreditierung mit der Competitive Racing Licence), Director/Broadcaster-Integration und -Streaming sowie einer Bandbreite an alten und neuen Motorsportklassen wie Rallycross, IndyCar und vielen weiteren;

Die Macht der Umwelt: mit verschiedenen Oberflächen – ob asphalt-, schlamm-, kies- oder schmutzbedeckt – und dank LiveTrack 3.0 mit dynamischen Tageszeiten, jahreszeitlichen Veränderungen, wechselnden Witterungsbedingungen und Wechseln im Laufe des Rennwochenendes. Spieler können sich dem dynamischen Klima von Mutter Natur stellen, das nun auch mit Schnee aufwartet, und ihr Können auf eisbedeckten Strecken wie der offizielle Mercedes Benz Driving Events Winter Training Eis-Track in Schweden unter Beweis stellen. Diese spezielle Strecke im Spiel ist eine originalgetreue Nachbildung eines exklusiven Veranstaltungsorts, den Mercedes-Benz nahe der Stadt Sorsele im hohen Norden von Schweden erschaffen hat. Die Strecke befindet sich auf einem zugefrorenen See und eignet sich perfekt dazu die Fähigkeiten der Fahrer auf Schnee und Eis zu testen und ihnen Lektionen darüber zu erteilen – sowohl im Spiel als auch im echten Leben.

„Wir sind sehr erfreut darüber, einmal mehr mit Slightly Mad Studios an einem Projekt arbeiten zu dürfen – insbesondere an einem so wichtigen. Der Erfolg von Project CARS ist Zeugnis, dass es immer Raum für Spiele geben wird, die Leidenschaft und Expertise vereinen. Dieser Nachfolger gibt uns die Chance, der gesamten Fanbase und unzähligen weiteren Menschen neue Empfindungen und Sinneseindrücke zu ermöglichen“, sagte Hervé Hoerdt, Vizepräsident für Marketing und Digitales bei Bandai Namco Entertainment Europe.

„Wir sind selbst ganz begeistert von den bedeutenden Fortschritten, die wir im Bereich der Physik und Mechanik unserer mehr als 170 Fahrzeuge machen konnten. Daneben machen ein enorm bereichertes Klima- und Wettersimulationssystem auf allen 60+ Strecken sowie neu simulierte Oberflächen – Schmutz, Eis, Schnee und Schlamm – Project CARS 2 zum mit Abstand authentischsten und fesselndsten Rennsimulator, den

wir jemals erschaffen haben“, sagte Stephen Viljoen, Game Director – Project CARS 2.

Project CARS 2 ist derzeit als PEGI 3 eingestuft. Der Titel wird Ende 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.