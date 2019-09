Project Resistance – Erstes Gameplay ist online

Endlich hat Capcom erstes Gameplay zu Project Resistance veröffentlicht, dem Spiel, das euch in die Rolle eines Überlebenden steckt, innerhalb des Universums von Resident Evil.

Im Grunde sind es sogar vier Überlebende, die zusammen die untoten Horden erledigen müssen, um zu überleben, während ein „Mastermind“ im Hintergrund eben jene lenkt um die Überlebenden zu töten.

Jeder Überlebende hat dabei ganz eigene Skills, die ihr einsetzen könnt. Zusätzlich zu den Zombies, erwarten euch noch verschiedene Puzzle, die ihr lösen müsst, um aus einem Gebiet zu fliehen. Das klingt recht stark nach Dead by Daylight, doch hier kommt der Haken.

Seid ihr in der Rolle des Masterminds könnt ihr jederzeit die Survivors durch Kameras beobachten und tödliche Fallen legen. Als wäre das nicht schlimm genug, könnt ihr sogar Mr. X selbst kontrollieren.

Project Resistance wird zunächst in Form einer Beta auf Xbox One und PS4 erscheinen, für die ihr euch hier anmelden könnt. Die Beta startet am 04. Oktober und endet am 07. Oktober. Einen Termin selbst zum Spiel gibt es bislang noch nicht.