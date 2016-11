Project Scorpio – Altbekanntes Team arbeitet daran

Phil Spencer hat schon oft erwähnt, dass Project Scorpio gute Fortschritte macht und lobte dabei immer wieder das Team, dass für die Konsole verantwortlich ist. Aber wer arbeitet eigentlich an der neuen Xbox One, derzeit noch Project Scorpio genannt?

Es war natürlich einmal mehr Phil Spencer, der via Twitter eine Antwort auf diese Frage gab. Es ist das gleiche Team, dass auch für die Xbox One S verantwortlich ist. Wann Microsoft erstmals Project Scorpio vorstellen wird ist noch unklar. Ob es 2016 noch ein Event geben wird ist unbekannt und zeitgleich auch unwahrscheinlich.

Project Scorpio wird eine Xbox One werden. Es gibt also keine exklusiven Titel für die neue Konsole. Allerdings, zumindest ist das die Hoffnung vieler Gamer, werden die Spiele nicht nur in 4K ausgegeben, sondern auch mit mehr Details, Effekten und einer besseren Framerate.