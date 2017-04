Project Scorpio – Die Specs sind bekannt

Die Katze ist aus dem Sack und Microsoft hat via Digital Foundry die Specs von Project Scorpio enthüllt. Weitere Details werden noch folgen.

Was erwartet uns also mit der neuen Xbox von Microsoft, für die wir noch immer keinen Namen haben? Zunächst einmal wird es 12 Gigabyte RAM (GDDR5) geben, die mit einer satten Geschwindigkeit von 326 Gigabyte in der Sekunde arbeiten werden. Während die Geschwindigkeit bereits bekannt war, war es die Anzahl bisher nicht.

Gefolgt von einem 8-Kern Prozessor mit einer Taktrate von 2,3 Ghz und einer GPU mit 40 Einheiten die jeweils mit 1172 Mhz arbeiten. Alles in allem also die besagten sechs Teraflops von Microsoft. Weiter im Gerät verbaut eine 1 TB Festplatte und ein 4K UHD Blu-ray Laufwerk.

CPU Eight custom x86 cores clocked at 2.3GHz GPU 40 customised compute units at 1172MHz RAM 12GB GDDR5 RAM Geschwindigkeit 326GB/s Festplatte 1TB 2.5-inch Laufwerk 4K UHD Blu-ray

Microsoft verriet, dass der Prozessor in Project Scorpio komplett auf die neue Xbox zugeschnitten ist, um weiterhin abwärtskompatibel zu Xbox One und Xbox 360 zu bleiben. Jeder Kern des neuen Prozessors ist 31 Prozent schneller als ihr Gegenstück in der Xbox One. Die von vielen spekulierte Ryzen-Technologie soll in Project Scorpio aber nicht zum Einsatz kommen. Seitens Microsoft ruft das aber nicht so viele Bedenken hervor. Dazu heißt es:

„Was die CPU betrifft: wir können weiterhin unsere Designziele erreichen, mit den von uns gemachten Anpassungen. Am Ende des Tages haben wir noch immer ein Produkt für Kunden. Wir wollen Preise erzielen, die sich unsere Kunden noch leisten können.“

Der Flaschenhals der Xbox One, der EsRAM, ist verschwunden – damit sind nun Ziele wie 4K kein Traum mehr. Zudem hat Microsoft es geschafft, DirectX 12 in die Hardware von Project Scorpio einzubinden. Von tausenden Anweisungen die sonst auf den Prozessor einfließen, sind nur noch 11 Anweisung übrig geblieben.

Was ist aber mit 4K, trifft Microsoft auch hier ins Schwarz? Ja! Digital Foundry verriet, dass der erste Scorpio-Prototyp bei Turn 10 eintraft und dort für unglaubliches Staunen sorgte. In nur zwei Tagen wurde Forza Motorsport 6 auf Scorpio portiert mit nie dagewesenen Vorteilen. Als das noch nicht genug war hat Turn 10 am Spiel gefeilt. Das Resultat ist erstaunlich. Echtes 4K mit 60 Frames in der Sekunde, was etwas über 66 Prozent der Prozessorleistung belegte. Damit ist klar, dass die Luft nach oben noch längst nicht verbraucht ist.