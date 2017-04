Project Scorpio – Donnerstag wird sie vorgestellt

Es gibt Gerüchte und Spekulationen, dass Project Scorpio noch in dieser Woche enthüllt werden soll, zumindest in puncto Specs. Jetzt haben die Gerüchte ein Ende und es gibt erste „Fakten“ zu der Ankündigung.

Eurogamer gab nun bekannt, via Twitter, dass Digital Foundry am Donnerstag dieser Woche Xbox Scorpio offiziell enthüllen wird. Um 13 Uhr unserer Zeit wird Project Scorpio der Weltöffentlichkeit vorgestellt, in allen Fakten rund um die Hardware und mehr.

Weitere Details werden wir euch dann natürlich hier präsentieren.

To clear up the speculation: @digitalfoundry will have an exclusive Xbox Scorpio reveal on @eurogamer this Thursday at 2pm UK / 6am Pacific. pic.twitter.com/S6xxT2YCcn

