Project Scorpio – Entwicklern wollen nicht nur 4K-Option

Es ist nicht neu, dass Gamer und auch Entwickler fordern, dass die Power von Project Scorpio mehr auf 1080p-Titel mit besseren Grafiken gemünzt werden sollte, statt auf 4K-Gaming. Auch Doom-Entwickler Tiago Sousa sieht es ähnlich.

Schon im Juni diesen Jahres hat sich Sousa, der Lead Developer bei id Softwares neuestem Doom-Ableger war, dazu geäußert, dass die Power der neuen Xbox für schönere Grafiken und 1080p in 60 Frames genutzt werden solle.

Zudem ist er der Meinung, dass 4K als Auflösung, bei einem größeren Abstand zum Fernseher nicht so schwer ins Gewicht fallen wird, wie schönere Grafiken. Glücklicherweise hat Phil Spencer bereits verlauten lassen, dass jeder Entwickler selbst dafür zuständig ist, wie er die Power von Project Scorpio nutzen möchte.

Ein 1080p-Spiel mit atemberaubender Grafik ist also mehr als nur wahrscheinlich.

@AndrewLauritzen @SebAaltonen @dougbinks @ryszu yes, even more on on tvs/consoles where player sits at distance. 4k is a waste of resources

— Tiago Sousa (@idSoftwareTiago) June 15, 2016