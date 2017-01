Project Scorpio – Gibt es noch natives 4K auf der neuen Konsole?

Seit dem das kleine „Fact Sheet“ aus dem Jahre 2016, genauer gesagt Juni 2016, veröffentlicht wurde, gibt es einige Kritik an Project Scorpio, weil dort auch erwähnt wird, dass einige Spiele durch diverse Render- und Darstellungstechniken „nur“ 3,5K haben, statt der versprochenen 4K.

Grund genug für einige Gamer sich auch Sorgen zu machen, doch wie sieht das Phil Spencer, Head of Xbox? Via Twitter reagierte er auf die Frage eines Fans wie folgt:

„Ehrlich gesagt, liegt mein Fokus derzeit nur darauf, die Spiele zum Spielen fertigzustellen und sie zeigen zu können. Das wird dann die Erklärung werden. Ich bin sehr überzeugt von den Resultaten.“

Zu viel Zeit sollte sich Microsoft damit nicht lassen, da andere Hersteller sicher gerne die Unsicherheit der Gamer ausnutzen werden wollen. Noch hält sich Microsoft aber bedeckt, was den genauen Vorstellungstermin von Project Scorpio betrifft.

@Kinhdrakk Honestly my focus is just on getting games ready to show and play. That will be the explanation. I'm confident in the results.

