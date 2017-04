Project Scorpio – Ist das der richtige Name?

Seit wenigen Tagen gibt es diverse Gerüchte, die besagen, dass Microsoft noch im April, bzw. in dieser Woche weitere Details zu Project Scorpio enthüllen wird. Eines dieser Geheimnisse dürfte der offizielle Name der neuen Xbox werden, da Project Scorpio nur ein Projektname ist.

Derzeit gibt es im Netz viele Vermutungen, wie die neu Xbox One nun heißen wird. Von Xbox One Pro, bis hin zu vollkommen unwahrscheinlichen Namen ist wirklich alles vertreten. Jetzt wollen verschiedene Seiten erfahren haben, dass fertige Name eventuell Xbox One X lauten könnte.

Xbox One X klingt zwar recht „cool“ und könnte ein Hinweis auf die Evolution der Xbox One sein, scheint aber letztlich nur eine Vermutung verschiedener Stellen zu bleiben.

Sollte Project Scorpio in Zukunft Xbox One X heißen, was würdet ihr von diesem Namen halten? Zu langweilig, cool oder sollte es etwas komplett Anderes werden?

