Project Scorpio – Kann bereits benutzt werden

Microsoft werkelt noch immer an Project Scorpio, hat bis heute aber noch keinerlei Informationen abseits der bekannten Daten veröffentlicht. Es ist noch nicht klar wie genau die neue Konsole aussehen wird und welche technischen Spezifikationen letztlich genau in ihr schlummern.

Phil Spencer ist allerdings von Project Scorpio überzeugt, und hatte sogar kürzlich die Möglichkeit erstmals selbst Hand an die neue Hardware zu legen. Via Twitter schrieb er dazu: „Großartiger Tag, Scorpio Update mit dem Team. Hab zum ersten Mal Spiele auf der Scorpio gespielt. Spielt sich großartige, die Konsole sah gut aus, bin stolz auf das Team.“

Zeitgleich rät Spencer zur Ruhe. Zum Release von Project Scorpio wird es wohl nur wenige Spiele geben, die sich die komplette Power der Konsole zu Nutze machen. Die Entwickler benötigen Zeit, um sich auf die neue Hardware einzustellen.

Zu Beginn wird es wohl „nur“ einige 4K-Updates geben, mit deren Hilfe die Spiele einfach nur schärfer aussehen und natives 4K anbieten. Erst mit der Zeit werden sich Entwickler wohl gänzlich auf die neue Hardware einlassen können.

Great day, Scorpio update w/ team. Played my first games on early Scorpio unit. Games played great, console looked right, proud of the team

