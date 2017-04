Project Scorpio – Kleiner als gedacht?

Morgen, am 06. April werden wir endlich mehr wissen. Project Scorpio wird dann endlich durch Digital Foundry der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Unklar ist was genau alles vorgestellt wird – beispielsweise ein Release – doch klar ist, dass die Specs und das Aussehen zumindest ein Teil der Enthüllung sein werden.

WindowsCentral, die ja bekannt auch damit recht hatten, dass Project Scorpio in dieser Woche angekündigt wird, wollen nun auch gehört haben, dass Project Scorpio auch kleiner als die Xbox One S werden könnte.

Allerdings klingt dies mehr nach einem Wunsch, statt der Realität. Letztlich wird Project Scorpio einiges mehr an Leistung mit sich bringen. Die Konsole könnte nur dann kleiner werden, als eine Xbox One S, wenn Microsoft einen Weg gefunden hat das Abluftproblem der Hitze auf eine sehr effektive Art löst.

Dies sollte auch so kurz vor der Ankündigung nur als Gerücht behandelt werden, denn morgen ist die Katze ja schon aus dem Sack.

I heard that Scorpio might be smaller than the Xbox One S a while back, but I haven't written it up cus it's just like… what? pic.twitter.com/zRb8m269LL

— Jez🦂 (@JezCorden) April 4, 2017