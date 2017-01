Project Scorpio – Microsoft wird Entwickler so gut es geht unterstützen

Immer wenn eine neue Konsole auf den Markt kommt, müssen sich Entwickler auf die neue Technik einstellen. Änderungen werden vorgenommen und Abläufe angepasst. Microsoft hat Entwicklerstudios weltweit bereits mit der Xbox One unterstützt und auch für Project Scorpio wird es nicht anders werden.

Natürlich gibt es bei Project Scorpio noch andere Faktoren die berücksichtig werden müssen. Letztlich hat Microsoft gesagt, dass es keine Exklusivtitel für die neue Konsole geben wird, was die Frage in den Raum wirft, wie Entwickler für die neue Xbox Optimierungen an ihren Spielen vornehmen können.

Natürlich hat Phil Spencer diese Frage via Twitter aufgegriffen und sagte dazu: „Entwickler müssen schon heute viele Performance Anpassungen zwischen Konsolen und PCs machen. Wir fokussieren uns sehr auf den Entwicklungsprozess und dass wir die Studios dabei unterstützen.“

Scorpio-Titel dürften gerade zu Beginn „nur“ eine 4K-Version bekannter Titel sein. Erst Im Laufe der Zeit könnte es Entwickler geben, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen, wie es Sony mit der PS4 macht und mehr Details und bessere Qualität für Schatten und Effekte in Spiele zu bringen.

@Sanjay_S10 Studios target many perf configs between all consoles and PCs today. We are very focused on dev process to support studios.

— Phil Spencer (@XboxP3) January 29, 2017