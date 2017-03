Project Scorpio – Pre-E3 Event immer wahrscheinlicher?

Schon jetzt hoffen Gamer weltweit darauf, dass Microsoft noch ein Event vor der E3 2017 abhalten wird, in dem man sich nur auf Project Scorpio konzentrieren wird. Die Chance dafür scheint zu steigen, da sich Microsoft mehr Zeit für ihre Games auf der E3 nehmen möchte.

Es war natürlich wieder einmal Phil Spencer, der via Twitter auf die Fragen und „Nöte“ der Xbox-Fans einging. Dabei verriet er auch, dass die E3-Präsentationen von Microsoft immer ein Gefühl der Eile mit sich brachten.

Er schrieb via Twitter: „Ich möchte unseren Spielen mehr Zeit auf der Bühne der E3 geben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir einfach durch die Geschichte unserer Spiele rushen auf der E3.“

Wenn sich Microsoft auf der diesjährigen E3 also mehr Zeit nehmen möchte für die Titel, heißt das also im Umkehrschluss es gibt ein Event vor der E3? Noch kann Phil Spencer, Head of Xbox, dahingehend nichts sagen und ankündigen, wie er via Twitter schrieb.

Project Scorpio wird allerdings nicht die Aufmerksamkeit bekommen, sollte es keine Spiele für die Konsole zur Ankündigung bzw. zum Launch geben. Auch Spencer sieht das ein: „Exklusivspiele für Scorpio fertig zu haben ist wichtig.“

Zeitgleich versteht der Head of Xbox, dass diese exklusiven Spiele deutlich besser verteilt werden müssen auf das Jahr. Nicht nur im Herbst oder am Jahresanfang sollte es Spiele geben. Aus der mittelschweren Katastrophe, besser bekannt als Scalebound, hat Phil Spencer aber vieles gelernt. Zum Thema Exklusivtitel sagte er weiter:

„Wir konzentrieren uns sehr auf Exklusivtitel. Ich werde aber vorsichtig sein, wann wir sie ankündigen – starke und gute Exklusivtitel zu haben ist aber wichtig.“

Zum Abschluss: Phil möchte ein Zukunft auch die Zusammenarbeit mit japanischen Publishern verstärken, um Spiele aus dem Land der aufgehenden Sonne auch auf die Xbox zu bringen.