Project Scorpio – Sind es heute nur die Specs?

Es mutet schon etwas seltsam an, dass Microsoft Project Scorpio via Eurogamer heute ankündigen will bzw. der breiten Masse vorstellen möchte. Noch merkwürdiger wird es, weil Digital Foundry, Teil von Eurogamer, dazu auserkoren wurde.

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich schon immer nur um technische Spezifikationen gekümmert, weniger um Namen oder das Aussehen einer Konsole bzw. Gaming-Plattform. Wenn man all diese Faktoren berücksichtigt, könnte schnell der Schluss gezogen werden, dass heute nur die Specs von Project Scorpio enthüllt werrden.

Auch Tom Warren, seines Zeichens Redakteur der Verge, genauer gesagt zuständig für Microsoft dort, teilte heute mit, dass nach seinem Wissensstand heute nur die Specs, also die technischen Inhalte von Project Scorpio enthüllt werden.

Es soll noch keinen Namen, Preis oder genauen Termin für Microsofts neue Konsole geben, die von vielen bereits jetzt als Xbox One X angesehen wird. Wir hoffen trotzdem, dass es eventuell doch die eine oder andere Information geben wird, mit der wir noch nicht gerechnet haben.

Microsoft won't be naming Project Scorpio or showing off the console today, AFAIK. It's purely specs, but the specs will be surprising

— Tom Warren (@tomwarren) April 6, 2017