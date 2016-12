Project Scorpio – Soll Gamer und Entwickler glücklich machen

Technik, sie entwickelt sich derart schnell, dass neue Geräte morgen schon wieder alt sind. Kein Wunder also, dass sich Sony und Microsoft dazu entschlossen haben, neue Upgrades während des aktuellen Konsolenzyklus zu veröffentlichen. Project Scorpio soll dabei die stärkste Konsole bis dato werden, aber wird sie auch die Gamer zufriedenstellen können?

Aaron Greenberg sprach nun in einem Interview über Project Scorpio und was die Gamer erwarten können: „Wir haben sie in die Hände der Entwickler gegeben und es wird interessant zu sehen sein, was sie damit machen werden. Ich denke, Gamer werden sehr, sehr zufrieden sein, was Project Scorpio zu leisten im Stande ist.“

Auch über die Entwickler, die Project Scorpio bereits kennen und damit arbeiten, sprach Greenberg etwas: „Die Reaktionen der Entwickler, mit denen wir bereits gesprochen haben, war überwältigend positiv. Leute waren wirklich sehr aufgeregt, was die Spezifikationen und die Performance betrifft und insbesondere auf dem Konsolenmarkt.“

„Diese Entwickler wollen an die Grenzen gehen, mit dem was sie machen und das umsetzen, was in ihren Köpfen Gestalt annimmt und vielleicht hatten sie bisher nur nicht die technischen Mittel dazu, deshalb geben wir ihnen mehr Power und Möglichkeiten, und ich denke das ist sehr gut so.“

Natürlich hat Microsoft bisher noch keine Daten zu Project Scorpio verraten oder einen Termin genannt um eben das anzukündigen. Es wird wohl erst im nächsten Jahr soweit sein.

