Project Scorpio – Spencer hat Vertrauen in Wiedergabe von Xbox One Games

Was wissen wir über Project Scorpio? Nicht viel. Vieles ist nichts weiter als halbgare Gerüchte und anderes einfach nur reine Spekulation. Allerdings wissen wir, dass zumindest ein Mensch große Zuversicht in die neue Konsole von Microsoft hat – Phil Spencer, Head of Xbox.

Auf die Frage hin, ob Project Scorpio normale Xbox One-Titel ähnlich behandelt wie es bei Sonys PS4 Pro der Fall ist – sie also mit einer höheren Auflösung und mehr Details darstellt – sagte Phil Spencer:

„Ich bin sehr zuversichtlich wie Project Scorpio bereits verfügbar Xbox One-Spiele wiedergeben wird.“

Viel hat Spencer damit natürlich nicht gesagt. Tatsächlich hat Spencer bereits in einem früheren Tweet geschrieben, dass die Fans erst einmal die Spiele anschauen sollen und sich dann entscheiden, ob sie Project Scorpio kaufen möchten oder nicht. Schlechtes PR? Sicherlich nicht, einfach nur große Zuversicht in das eigene Produkt.

@KeenS805 I'm very confident in the way Scorpio will run existing XB1 games. — Phil Spencer (@XboxP3) February 7, 2017

