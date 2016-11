Project Scorpio – UWP Support in 4K

Als Microsoft Play Anywhere angekündigt hat, das euch erlaubt eure Xbox One Games auch auf dem PC zu spielen, ohne zusätzliche Kosten und direkt von dort aus, wo ihr auf der Xbox aufgehört habt, ging dieses Vorhaben Hand in Hand mit der Universal Windows Platform, oder kurz UWP.

Auch Project Scorpio, die neue Konsole von Microsoft, die Ende 2017 erscheinen wird, macht sich UWP zu Nutze. Titel wie Gears of War 4 werden auf der Scorpio beispielsweise in nativen 4K über euren Bildschirm flimmern.

Das bedeutet schlussendlich, dass Project Scorpio UWP Games direkt in 4K wiedergeben wird können. Damit ist Project Scorpio ein Bindeglied zwischen PC und Xbox One (Standardvariante). Aber nicht nur Gears of War 4 wird nativ in 4K Auflösung auf der Project Scorpio laufen, sondern auch Titel wie Rise of the Tomb Raider, Forza Horizon 3 und mehr.

Wer schon die Möglichkeit hatte Gears of War 4 auf einem High End-PC anzuspielen, wird also wissen in welcher Qualität er es auf Project Scorpio spielen wird können.

Letztlich sind aber alle Entwickler selbst für ihre Spiele verantwortlich. Sie können die Power von Project Scorpio auch dazu nutzen mehr Details in ihre Games zu bringen und dafür kein natives 4K.

