Project Scorpio – Zukunftssichere Technik

Die Specs von Project Scorpio sind endlich kein Geheimnis mehr. Doch was genau bedeutet das für Entwickler und Gamer im Allgemeinen? Vor allem bedeutet es, so zumindest ist sich ein Entwickler ganz sicher, dass die Limitierungen der Technik für einige Jahre entfallen werden.

Technik, das wissen wir wohl alle, entwickelt sich derzeit rasend schnell. Jedes Jahr gibt es neue Updates und Upgrades bekannter Modelle. Angefangen vom Smartphone, über Grafikkarten und andere Gerätschaften. Mit Project Scorpio wird es auch ein Upgrade geben, dass sich aber vom Ursprünglichen Produkt sehr unterscheidet.

Entwickler Stardock, bekannt für viele PC-Games, hat sich Project Scorpio genauer angeschaut und ist sich sicher, dass für einige Jahre keine Limitierungen mehr für Konsolengames zu erwarten sind. Brad Wardell sagte via Twitter:

„Scorpios 12 GB GDDR RAM bedeuten (für einige Jahre) keine echte technische Limitierung für Spiele. Und es wird noch einige Jahre brauchen, bis ein neutraler 3rd-Partie AAA-Titel die komplette Power der Scorpio und APIs wie DX12 und Vulkan komplett ausnutzen können.“

Project Scorpio wird auf der diesjährigen E3 2017 in puncto Preis, Aussehen und Termin enthüllt werden.

Re Scorpio: 12GB of GDDR5 memory means (for some years) no real technical limit on games.

— Brad Wardell (@draginol) April 23, 2017