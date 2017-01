Project Wight – Ein Blick in das dunkle Zeitalter der Wikinger

Project Wight stellt das Storytelling der handelsüblichen Games so ziemlich auf den Kopf: Das Monster avanciert hier zum Helden, während die Menschen sich als die wahren Bösewichte entpuppen. Die Wikinger haben es sich zum Ziel gesetzt, die verborgen in Höhlen lebenden Wights auszurotten, der Protagonist muss als Monsterkind hilflos zusehen, wie sein eigener Vater getötet und zerstückelt wird. Doch die Rache folgt auf dem Fuß!

Schaurige Mischung aus Finsternis und Blutgier

Ex-Dice-Entwickler David Goldfarb schart bereits seit Monaten ein Team um sich, das eine starke Neigung zu düsteren Horror-Welten zeigt. Erste veröffentlichte Sequenzen des Action-Rollenspiels Project Wight sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache: Finstere Höhlen, schummriges Dämmerlicht, grausige Leichen und blutige Kampfszenen ergeben eine schaurige Mischung, die bei der passenden Spielerklientel für so manchen wohligen Schauer sorgen dürfte. Die Zeiten der Wikinger erweisen sich als wunderbare Kulisse für ein solch dunkles Abenteuer, geprägt von blutigen Begegnungen an dämmrigen Schauplätzen. Horror liegt im Spielesektor ohnehin im Trend, denken wir einfach mal an das Indie-Game »Dead by Daylight« oder an das lang erwartete »Friday the 13th« von Gun Media, das derzeit leider erst in der Beta-Version spielbar ist.

Epische Heldenstory »Beowulf« als Vorlage für Project Wight

Verstecken, anpirschen, wegducken oder zuschlagen? Project Wight setzt auf typische Stealth-Elemente, im Gegensatz zum herkömmlichen Ego-Shooter nutzt der Monsterheld allerdings seine Klauen, um das ihn umgebende Grauen zu bekämpfen und die eigene Spezies zu retten. Immer wieder tauchen sie im Blickfeld des Spielers auf, diese krallenbewährten Pranken, die scheinbar zum Töten gemacht sind. Doch in Wahrheit möchte dieses Wesen nichts als sein eigenes Leben bewahren. Goldfarb nennt die berühmte Beowulf-Saga aus dem 8. Jahrhundert als Vorbild für sein neues Werk, in dieser bewegenden Heldenstory erlebt eine trollartige Monstermutter den Tod ihres Sohnes Grendel und unternimmt einen Versuch, seine menschlichen Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Der gautische Krieger Beowulf fungiert als wahrer Protagonist dieser uralten Legende, die Monster stellen im Gegensatz zu Project Wight die bösartigen Widersacher dar, die zuerst übergriffig wurden und bekämpft werden müssen.

John Gardners Roman »Grendel« als Anstoß für das Monster-Game

Die mehr als 1.200 Jahre alte Legende inspirierte nicht nur Goldfarb: Der Schriftsteller John Gardner verarbeitete den Beowulf-Stoff 1971 in seinem Roman »Grendel«, auch er erzählte die Story aus Monstersicht. Dieses Buch entzündete Goldfarbs Fantasie, es gab den ersten Anstoß zur Entstehung des neuartigen Horror-Games. Die Spielfilme »Beowulf« aus dem Jahr 1999 und »Die Legende von Beowulf« von 2007 griffen die fesselnde alte Geschichte ebenfalls auf, das Merchandising ist allgegenwärtig spürbar. So lassen sich heutzutage von Action-Figuren über Themenbahnen bis hin zu digitalen Spielautomaten zu diesem epischen Thema alle Facetten erleben. Uns es ist davon auszugehen, dass auch zukünftig die populäre Heldenstory immer wieder aufgegriffen wird.

Spannungsfaktor Zeit: das Heranreifen der Monsterkräfte

In Project Wight setzt Goldfarbs schwedisches Entwicklerstudio »The Outsiders« unter anderem auf den Spannungsfaktor Zeit: Der ungeheuerliche Held besitzt zu Anfang nur geringe Kräfte, er muss sich gut vor den Wikingern verbergen, um wachsen und gedeihen zu können. Wie Monster es nun einmal an sich haben, nimmt seine Stärke jedoch stetig zu und er kann sich mit immer gefährlicheren Gegnern erfolgreich anlegen. Dabei zerbeißt er gern die eine oder andere Kehle oder stürzt einen wehrhaften Krieger die Klippe hinab. Das Ganze spielt sich in einer weitläufigen, offenen, digitalen Welt ab, die sicher zahlreiche Erkundungsmöglichkeiten und Überraschungen für passionierte Gamer bereithält – inklusive den beliebten Neben-Quests, die sicher unzählige Stunden fressen werden.

Vage Informationen zu Release und Kompatibilität

Insgesamt bleiben allerdings noch viele Fragen offen, denn bislang gab es nur begrenzte Sequenzen des Spieles zu sehen, in die sich so einiges hineininterpretieren lässt. Auch das endgültige Release-Datum ist noch nicht geklärt, obwohl sicher bereits eine recht große potentielle Fangemeinde dem Monsterstart entgegenfiebert. Spielbar soll Project Wight sowohl auf dem PC als auch auf allen regulären Konsolen sein, doch auch hierbei handelt es sich nur um vage mündliche Aussagen, die noch ihrer offiziellen Bestätigung harren. Richtig stark wäre natürlich eine VR-Version, um möglichst tief in die düstere Welt des verzweifelten Ungeheuers einzutauchen und für ein paar spannungsgeladene Stunden ganz gefühlsecht zum Monster zu mutieren. Doch jetzt fangen wir an zu fabulieren, abwarten heißt die Devise!

Ungeduldige vertreiben sich die Zeit bis zur Veröffentlichung am besten mit Games wie »Dark Messiah of Might & Magic« oder »The Walking Dead: A New Frontier«: Zombies und unheilvolle böse Mächte können schließlich auch sehr erfrischend sein!