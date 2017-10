Projection First Light – Das Spiel mit Licht und Schatten

Spiele wie Limbo haben bewiesen, dass es keine aufwendigen Grafiken bedarf, um Gamer an die Bildschirme zu fesseln. Oft ist das Erlebnis deutlich wichtiger. Auch Projection First Light fällt scheinbar genau in diese Schiene.

Die Entwickler Shadowplay Studios und Blowfish Studios wollen im nächsten Jahr Projection First Light auf den Markt bringen – für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch. Ursprünglich war Projection First Light nur für den PC geplant, hat nun aber zum angepeilten Termin im zweiten Quartal 2018, ebenfalls die bereits erwähnten Plattformen hinzugewonnen.

Projection First Light lässt euch in die Rolle von Greta schlüpfen. Zusammen werdet ihr verschiedene Punkte in der Vergangenheit ansteuern und so neue Kulturen kennenlernen. Projection First Light erinnert stilistisch an ein altes Schattenspiel, bei dem die Puppen von Menschen gesteuert worden. Greta hat zudem ein kleines Licht dabei, mit dem sie Schatten beeinflussen kann, um so durch die verschiedenen Level zu gelangen.

Was euch mit Projection First Light erwartet, zeigt der nachfolgende, kurze Trailer: