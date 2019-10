PUBG – Jetzt im Crossplay spielbar

Battle Royal ist noch immer euer Lieblings-Sub-Genre und PUBG noch immer das Spiel eurer Wahl? Dann gibt es jetzt gute Neuigkeiten, für Fans von PUBG, die auf der Konsole nach dem begehrten Chicken Dinner jagen.

Ganz offiziell via Twitter wurde jetzt bestätigt, dass das Crossplay-Update für die Xbox One– und PS4-Version von Player Unknow’s Battlegrounds ab sofort zum Download bereitsteht.

Wie der Name schon vermuten lässt, könnt ihr nach diesem Update auch gegen Spieler auf einer anderen Konsole antreten. Der Konsolenkrieg wird damit zum Battle Royal-Match.

1 used & new available from EUR 50,00

Console Players: Update 4.3 is now available on live servers!

This update also brings Cross Platform Play, allowing PlayStation and Xbox players to be entered into the same matchmaking pool, as well as Survival Mastery, the DBS, and more!

Patch notes: https://t.co/b6ckwGof3d pic.twitter.com/aYXmnU0NGr

— PUBG Europe (@PUBG_EU) October 1, 2019