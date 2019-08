Quantic Dream – Multiplattformstatus erneut bestätigt

Entwickler Quantic Dream hat sich einen guten Namen in der Welt der Videospiele machen können. Ob Detroit: Become Human, Heavy Rain oder Beyond: Two Souls – sie alle konnten mit einer tiefgreifender Story überzeugen – allerdings nur auf der PS4.

Dies wird sich mit neuen Spielen allerdings komplett ändern. Die bereits erwähnten Titel werden bereits ihren Weg auf den PC finden oder haben ihn bereits gefunden. Dave Cage, CEO von Quantic Dream, hat nun über die Zukunft ohne Sony gesprochen:

„Quantic Dream ist nicht mehr exklusiv an einer Plattform gebunden. Also ja, außer es gibt einige spezifische Exklusiv-Deals auf einen Titel, werden alle unsere Spiele auf allen Plattformen erscheinen.“

Damit könnte das nächste Spiel aus dem Hause Quantic Dream auch endlich seinen Weg auf die Xbox finden. Wann es soweit sein wird, ist allerdings noch unklar.