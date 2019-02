Quantic Dream – Neues Spiel benötigt neue Engine

Entwickler Quantic Dream hat kürzlich eine kleine Bombe hochgehen lassen. Ab sofort wird das Studio nicht mehr nur exklusiv für PlayStation entwickeln, sondern zu einem Multiplattformstudio umgeformt.

Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, benötigt das Studio allerdings neues bzw. besseres „Handwerkszeug“. Eine neue Engine muss her, um neue Titel für die nächste Konsolengeneration zu entwickeln.

David Cage von Quantic Dream hat dazu folgendes gesagt: „Um unsere neuen Projekte anzukündigen, ist es noch zu früh. Was ich verraten kann ist aber, dass wir an einer neuen Crossplattform-Engine arbeiten, die noch eindrucksvoller sein wird, als alles was wir zuvor gemacht haben. Wir arbeiten weiterhin an ambitionierten Projekten und an dem Genre, das wir erschaffen haben aber wir wollen auch Neues ausprobieren.“

Quantic Dreams neuestes Spiel wird nicht mehr für diese Konsolengeneration erscheinen und wohl erstmals auch auf der Xbox zu finden sein.