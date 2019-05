Rage 3 – Soll so schnell wie möglich entwickelt werden

Rage 2 ist noch gar nicht lange auf dem Markt und schon spricht Bethesda über einen etwaigen Nachfolger. Dieses Mal soll es nicht viele Jahre dauern, bis ein solcher auf den Markt kommen soll.

Id Software ist eines der Studios, dass an Rage 2 gewerkelt hat. Studio Boss Tim Willits sprach jetzt über ein mögliches Rage 3 – er sagte dazu:

„Die Antwort auf die Frage auf einen baldigen Nachfolger lautet ja. Wir haben diese Franchise schon immer geliebt, in diesem sehr unterhaltsamen Setting. Darin können wir machen was wir wollen. Wir haben einmal darüber gesprochen, dass wir dort auf gigantischen Kakerlaken reiten können. Welches andere Spiel bietet die Möglichkeit dieses Thema in einer ernst gemeinten Besprechung zu führen? Ich hoffe, wir können einen dritten Teil so schnell wie möglich entwickeln.“

Rage 2 ist aktuell für PC, Xbox One und PS4 erhältlich.