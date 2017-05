Raiders of the Broken Planet – Ein erstes Entwicklertagebuch

Jede Geschichte braucht einen Bösewichten, jemanden den wir hassen oder zumindest verurteilen können. Auch Raiders of the Broken Planet hat einen Antagonisten.

MecurySteam hat heute das erste Entwicklertagebuch zu Raiders of the Broken Planet, dem 4 vs. 1 asymmetrischen Shooter, das sich voll und ganz dem Schurken widmet. Anders als bei vielen anderen Titeln ist der Antagonist eine offene Spielerrolle, die jeder Zeit in einer laufenden Session von euch besetzt werden kann.

Als Bösewicht habt ihr die Möglichkeit vor einer Session die Heldenauswahl zu betrachten und daraufhin eine eigene Auswahl zu treffen, um euren Feinden das Leben natürlich so schwer wie möglich zu machen. Weitere Details wird das Entwicklertagebuch verraten.

Raiders of the Broken Planet soll 2017 für PC, Xbox One und PS4 erscheinen.