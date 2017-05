Raiders of the Broken Planet – Vier Kampagnen sind besser als eine

Pressemeldung – MercurySteam haben einen neuen Trailer, eine überarbeitete Website und erste Details zu den vier eigenständigen Kampagnen, die 2017 für Raiders of the Broken Planet erscheinen, veröffentlicht.

MercurySteams Science-Fiction-Abenteuer ist ein einzigartiges, asymmetrisches vier-zu-eins online Koop-/Competitive-Game. Der innovative taktische Shooter ist fokussiert auf Nahkampf und kann zudem zusätzlich im Einzelspielermodus mit einer interessanten Hintergrundgeschichte erlebt werden. Raiders of the Broken Planet wird 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Raiders of the Broken Planet wird bald mit der „Alien Myths“-Kampagne starten, darauf folgen drei zusätzliche, abgeschlossene Abenteuerkampagnen, die im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Die Kampagnen „Wardog Fury“, „Hades Betrayal“ und „Council Apocalypse“ ergeben zusammen die Kampagnensaison für das Jahr 2017. Jede Kampagne erzählt eine Geschichte, die parallel zu den anderen verläuft und kann in beliebiger Reihenfolge erlebt werden. Sie sind bis zum Rand gefüllt mit neuen Missionen, neuen Charakteren und massenhaft neuen Inhalten, die das Sci-Fi-Universum von Raiders erweitern und entwickeln. Weitere Details dazu folgen.

Die überarbeitete Raiders of the Broken Planet Website erlaubt es den Spielern, sich für die kommende Closed Beta anzumelden. Die erste Phase der Closed Beta wird vom 13. bis 14. Mai 2017 stattfinden und auf PC, PS4 und Xbox One spielbar sein. So können alle Spieler die dynamische vier-zu-eins Action und die Kampfmechaniken von Raiders of the Broken Planet selbst ausprobieren. Die Website wird zudem als Zugang zum „Raiders Hangout“ fungieren, der Community-Seite des Spiels. Im „Raiders Hangout“ können sich die Spieler treffen, über das Spiel diskutieren und Feedback an das Entwicklungsteam geben. Dieses Community-Portal dreht sich um alles, was mit Raiders of the Broken Planet zu tun hat, und bietet einen direkten Kontakt zum Entwicklungsteam von MercurySteam.

Im „4 Divided by 1“-Trailer gibt es einen Einblick in das asymmetrische online Koop-Gameplay des Spiels und zeigt, was die Spieler von Raiders of the Broken Planet erwarten können. Im Game wählen die Spieler aus, ob sie sich einem Team von Raiders anschließen und das schnelle, taktische Gameplay genießen und zusammen mit anderen erleben wollen – oder sie wechseln die Seite und spielen gegen das Team! Aber keine Angst, Spieler, die sich auf den Gegenangriff einlassen, sind nicht alleine: eine von der KI gesteuerte Armee steht den Spielern beim Angriff auf die Raiders bei. Egal, ob man ein heldenhafter Raider oder ein Antagonist ist: In der Welt von Raiders of the Broken Planet zahlt es sich aus, auf beiden Seiten ins Geschehen einzugreifen.

MercurySteam haben zusätzlich den ersten Charakter-Comic zu einem der spielbaren Helden veröffentlicht: Harec. Harec ist der Anführer der Raiders und kämpft dafür, seine Heimatwelt vor den Invasoren zu beschützen. Die Angreifer sind hinter der wertvollsten Ressource des Planeten her: Aleph. Im Charakter-Comic werden die Spieler mehr über Harec erfahren, über seine Hintergrundgeschichte und die Lore von Raiders of the Broken Planet.