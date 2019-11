Rainbow Six Siege – Das ist Operation Shifting Tides

Pressemeldung – Im Zuge der Pro League Finals Tokoname verkündete Ubisoft die vollständigen Details zur vierten und letzten Season von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 4. Operation Shifting Tides fügt dem Spiel Kali und Wamai – einen neuen Angreifer und Verteidiger aus Indien und Kenia – und eine komplett überarbeitete Version der Freizeitpark-Karte hinzu.

Die indische Angreiferin Kali und der kenianische Verteidiger Wamai sind zwei neue Operator in Operation Shifting Tides. Sie lernten sich in der Nighthaven Special Intervention Company kennen, ein privates Militärunternehmen angeführt von Kali. Sie ist mit einem CSRX-300- Scharfschützenrepetiergewehr ausgestattet, dass Barrikaden und Luken mit einem einzigen Schuss zerstören kann. Kalis Gadget, der Werfer unter dem Gewehrlauf, feuert KS-Sprenglanzen ab und zerstört alle Geräte auf beiden Seiten von zerstörbaren und verstärkten Oberflächen. Wamai ist Kalis bester Operator bei Nighthaven. Sein Gadget, der Mag-NET zieht gegnerische Projektile an und sprengt diese dann an der Mag-NET-Position. Durch Wamai werden Angreifer-Granaten und Projektil-Geräte nutzlos oder gar gegen ihre Benutzer eingesetzt.

Zusätzlich zu den beiden neuen Operatoren können die Spieler eine neu gestaltete Freizeitpark-Karte erkunden, die komplett überarbeitet zurückkehrt. Der Bahnsteig wurde entfernt und der östliche und westliche Abschnitt näher zusammengebracht. Innerhalb des Gebäudes hat sich der östliche Abschnitt stark verändert, vor allem der untere Bereich. Die Gargoyle- und Haunting Dining-Bombenstandorte werden durch den Thronsaal und der Waffenkammer ersetzt. Der neue Gongraum in diesem Bereich wird zum Haupteingang, während der Spielhalleneingang nun blockiert ist.

Der Testserver für Operation Shifting Tides geht am 11. November live. Der Testserver ist eine alternative Version von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, mit der die Spieler kommende Gameplay-Features, die in das Hauptspiel implementiert werden, testen können. Da es sich um eine Testversion des Spiels handelt, ist ein einheitliches Spielerlebnis auf dem Testserver nicht gewährleistet. Die Spieler können die Probleme, die sie auf dem Testserver feststellen auf der R6 Fix-Plattform teilen.