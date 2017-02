Rainbow Six Siege – Im Februar startet Operation Velvet Shell

Pressemeldung – Ubisoft kündigte heute an, dass Operation Velvet Shell, das erste große Year-2-Update für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, ab dem 7. Februar für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC verfügbar sein wird.

Der Year-2-Inhalt bereichert die Tom Clancy’s Rainbow Six Siege– Erfahrung um zwei neue Operator und um „Coastline“, eine bildgewaltige neue Karte, die in PvP- und PvE-Modus spielbar ist.

„Coastline“ spielt an der felsigen Küste der spanischen Insel Ibiza. Zwei Operator der spanischen Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.) müssen die Umgebung eines bekannten Nachtclubs absichern.

Weitere Einzelheiten über den Inhalt der Operation Velvet Shell werden während des Six Invitational bekannt gegeben. Dort wird ebenfalls die erste Live-Demo der neuen spanischen Terrorabwehreinheit gezeigt.

Ubisoft hat ebenfalls bekannt gegeben, dass Tom Clancy’s Rainbow Six Siege vom 2. bis zum 5. Februar kostenlos für alle Konsolen verfügbar sein wird. Die Spieler können der starken Rainbow Six Siege-Community auf dem PlayStation 4 Computer-Entertainment-System, der Xbox One und dem Windows PC beitreten.