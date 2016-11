Rainbow Six Siege – Ubisoft will noch ein Jahr dranhängen

Ubisoft hat mit Rainbow Six Siege eine kleine Achterbahnfahrt hinter sich. Der Launch war nicht so gut wie sich das Unternehmen versprochen hat. Doch letztlich stellte sich Rainbows neuester Ableger als Marathonläufer heraus. Grund genug für Ubisoft weiter an Rainbow Six Siege zu arbeiten.

Via Twitter wurde von offizieller Seite bestätigt, dass Ubisoft ein weiteres Jahr neue Inhalte für Rainbow Six Siege bereitstellen werde und an selbigen arbeitet.

Es wird geschätzt, dass Rainbow Six Siege rund 10 Millionen Spieler hat, verteilt auf alle Plattformen. Bedenken man nun, dass es ein reines Online-Spiel ist, ohne Kampagne, ist das alles andere als schlecht.

Der nächste DLC zu Rainbow Six Siege hört auf den Namen Operation Red Crow und erscheint schon diese Woche.