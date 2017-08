Reaching for Petals – Ein erster Trailer

Entwickler Blue Entropy hat heute ein brandneues Spiel für den PC und die Konsolen angekündigt. Der brandneue Titel hört auf den Namen Reaching for Petals und soll schon in diesem Jahr erscheinen.

Während Reaching for Petals für den PC (Steam) bereits ab dem 04. September verfügbar ist, müssen sich Konsolengamer noch etwas länger gedulden. Reaching for Petals ist ein Spiel, dass seinen Fokus auf die Geschichte legt.

Ihr werdet durch ein desolates Land wandern, auf der Suche nach Erinnerungen von Liebe, Verlust und Ambitionen. Basierend auf der Unreal Engine 4 will Entwickler neben der Story auch eine interaktive Spieleumgebung und dynamische Musik in die Welt von Reaching for Petals bringen. Einen ersten Trailer zu Reaching for Petals gibt es natürlich ebenfalls. Wann Reaching for Petals für die Konsolen, Xbox One und PS4 erscheint, ist aber noch unklar.