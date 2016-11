Recore – HDR-Unterstützung unterwegs

HDR wird immer wichtiger für Gamer und auch für Hardware-Hersteller wie Microsoft. Derzeit gibt es neun Titel auf der Xbox One S, die HDR unterstützen. Im kommenden Jahr kommt dann Nummer zehn hinzu.

Wie Shannon Loftis von Microsoft nun nicht ganz ohne Stolz verriet, wird im nächsten Jahr ReCore ebenfalls in HDR erstrahlen. Einen genauen Termin nannte Loftis zwar nicht, doch damit wächst die Liste der HDR-Titel weiter an.

Natürlich wollen wir euch nicht vorenthalten welche Titel bereits HDR unterstützen oder unterstützen werden:

Was sich hinter HDR verbirgt und was es wirklich bringt, haben wir hier für euch erklärt.

@ReCoreGame should get the HDR update in the new year. Hope you love this game as much as I do. A-OK!

