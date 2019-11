Red Barrels – Neues Spiel in Arbeit?

Entwickler Red Barrels hat erstmals auf sich aufmerksam machen können, als sie ein Spiel namens Outlast veröffentlicht haben.

Outlast, wie ihr wisst, ist ein Freudenfest für die Windelindustrie und hat bereits mit Teil zwei die Einnahmen drastisch steigern können. Jedes Mal, wenn das Studio jetzt das Internet nutzt, bekommt es Aufmerksamkeit.

So geschehen mit Twitter. Dort teasert Red Barrels eine baldige Ankündigung mit einer kleinen Grafik an. Dort wird gemacht, was ihr beim Spielen von Outlast immer wolltet – Händchen halten.

Hat Red Barrels jetzt einen Titel mit Coop in Arbeit, ein neues Outlast oder will man uns nur das virtuelle Händchen reichen?