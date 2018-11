Red Dead Online – Erscheint noch diesen Monat

Solltet ihr das Abenteuer rund um Arthur Morgan und der Dutch van der Linde-Gang in Red Dead Redemption 2 schon beendet haben, dürftet ihr aktuell voller Sehnsucht auf den Online-Modus des Spiels warten.

Wie sich nun herausstellte, wird es gar nicht mehr so lange dauern, bis Red Dead Online starten wird. Es war Take Two CEO Strauss Zelnick, der in einem Investorengespräch nun etwas zeitlich eingrenzte, wann wir mit Red Dead Online rechnen können.

Er geht davon aus, dass der Modus noch Ende November 2018 an den Start gehen wird. Allerdings wird Red Dead Online nicht gleich frei von Fehlern sein, sondern zunächst nur als Beta veröffentlicht werden. Ob Rockstar damit ebenfalls einen Boom auslösen wird, wie seiner Zeit mit GTA Online bleibt aber noch abzuwarten.