Red Dead Online – 2K sichert sich Rechte

Rockstar Games und 2K Games sorgen in letzter Zeit für einiges an Aufsehen. Seit einigen Tagen gibt es immer wieder neue Teaser-Bilder, die uns wohl ein neues Red Dead-Spiel versprechen.

Noch ist nicht genau klar, welche Richtung das neue Red Dead-Spiel einschlagen wird. Ist es ein neuer Red Dead Redemption-Ableger oder gar etwas komplett Neues? Obwohl die neueste Meldung, auch hier nicht mehr Licht ins Dunkel bringt, zeugt sie aber davon, dass man zumindest ähnliche Ansätze verfolgen dürfte, wie es Red Dead Redemption tat.

Via Twitter wies User Bill Wright nun darauf hin, dass 2K jüngst die Domain Red Dead Online gesichert hat. Das könnte nun zwei Möglichkeiten aufzeigen: Zum einen: Das neue Spiel ist ein reiner Online-Titel, oder aber – etwas wahrscheinlicher – es wird wieder einen Online-Modus geben, wie es schon bei Redemption der Fall war, nur das dieser anders aufgezogen wird.

2K und Rockstar haben sich bislang natürlich noch nicht weiter dazu geäußert.

@RobotBrush Can you check who registered it?

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 18, 2016