Red Dead Online – Rockstar nennt Beta-Termine

Schon die Kampagne von Red Dead Redemption 2 konnte uns vollends überzeugen. Eine gute Story, gepaart mit gutem Gameplay und einigen sehr lustigen Fehlern. Allerdings ist das Spiel noch nicht komplett.

Rockstar möchte noch den online Modus Red Dead Online integrieren. Dieser Modus wird allerdings zunächst als Beta Einzug in die Welt von Red Dead Redemption 2 halten; und endlich ist auch bekannt wann.

Rockstar verriet nun wann ihr die Beta von Red Dead Online erhalten werden. Alle, die die Ultimate Edition von Red Dead Redemption 2 gekauft haben, werden am 27. November die Beta laden können. Jeder, der am 26. Oktober gespielt hat wird am 28. November durchstarten können und wer seine Version vom 26. – 29. Oktober gespielt hat darf am 29. November (alle Tagen bezogen auf in den Wilden Wesen des Internets eintreten.

Bitte bedenkt aber, dass es sich um eine Beta handelt und somit viele Fehler noch auftreten können. Auch in puncto Inhalt könnte noch einiges fehlen. Hier möchte Rockstar euer Feedback und eure Wünsche hören.