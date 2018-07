Red Dead Redemption 2 – Bekommt Battle Royal Modus dazu?

Entwickler Rockstar nimmt sich viel Zeit, um Red Dead Redemption 2 auf das Level zu bringen, dass die Fans verdienen und was das Studio selbst anstrebt. Dabei schaut die Entwicklerschmiede auch auf aktuelle Trends.

So könnt es durch aus sein, dass wir auch im Wilden Westen eine runde Battle Royal spielen können. Strauss Zelnick CEO von Take Two hat über diese Möglichkeit in einem Interview gesprochen. Es ist aktuell noch keine Bestätigung des Modus, da Red Dead Redemption 2 nicht nur ein Kon für Fortnite werden soll. Er sagte:

„Wir haben Battle Royal-Mechaniken bereits zuvor genutzt. Ich würde es nicht ausschließen aber egal welche Mechanik man nutzt, es soll Service für das eigentliche Spiel sein und müsste sich nach den Kunden richten. Es keine umsatzgesteuerte Entscheidung, unserer Meinung nach. Und wer sich zu stark am Erfolg von anderen ausrichtet, wird ziemlich sicher selbst keinen Erfolg haben, weil keiner einen weiteren Fortnite-Klon sucht. Ich wünschte Fortnite wäre unseres, ist es aber nicht – wünschen hilft mir nicht.“

Weiter sagte er: „Das bedeutet aber nicht, dass man eine Mechanik aus anderen Spielen nicht nutzen kann. Wir sind sicher nicht abgeneigt, etwas zu nutzen, was von anderen erdacht worden ist, um einen guten Service in unseren Spielen anzubieten.“

Es klingt also doch danach, als könnte Red Dead Redemption 2 einen Battle Royal Modus bekommen, ob er nun Fortnite oder PUBG angelehnt ist oder nicht. Red Dead Redemption 2 soll am 26. Oktober 2018 auf den Markt kommen.