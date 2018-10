Red Dead Redemption 2 – Der offizielle Launch Trailer

Der beste Freund des Menschen ist der Hund, doch wer ist der beste Begleiter? In Red Dead Redemption 2 ist es zumindest euer Pferd, wie Rockstar Games jetzt verriet.

In vielen Spielen ist es zwar so, dass euch ein Pferd zur Seite steht, es aber relativ unsterblich ist. Ein Sprung vom Berg? Kein Problem, unser Gaul hat Stoßdämpfer! In Red Dead Redemption 2 sieht die Lage schon anders aus. Stirbt euer Pferd, ist und bleibt es tot. Damit möchte Rockstar eine Verbindung zwischen Spieler und virtuellem Pferd erschaffen.

Phil Hooker von Rockstar Games sagte dazu unter anderem: „Wenn ihr das Spiel spielt, müsst ihr für das Pferd sorgen, es füttern, beruhigen und ermutigen, wenn es müde ist, ihm einen Namen geben – man kann nicht anders, als eine Bindung zu ihm aufzubauen. Es ist euer treuester Gefährte und ihr seid fast immer zusammen. Um die Bindung stärker hervorzuheben, mussten wir es verwundbar machen, damit ihr es respektiert und euch darum kümmert, damit es sich persönlich und echt anfühlt.“

Abseits des Pferdes hat Rockstar Games heute im Übrigen auch den offiziellen Launch-Trailer zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht.

Red Dead Redemption 2 ist eine epische Erzählung über das Leben in Amerika an der Schwelle eines neuen Zeitalters und erscheint am 26. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One.