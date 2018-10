Red Dead Redemption 2 – Mit und ohne Minimap gibt es Hinweise

In den letzten Tagen gab es immer wieder Meldungen, wonach sich Red Dead Redemption 2 daran anpassen würde, wenn ihr die Minimap des Spiels, bzw. das HUD als Ganzes deaktivieren würde.

Den Meldungen nach, würden dann NPCs in Red Dead Redemption 2 den Weg weisen, wo auch immer eure Aufgabe aktuell hinführen würde. Dazu gibt es endlich eine Klarstellung.

Alanah Pearce, die bereits einige Runden in Red Dead Redemption 2 drehen durfte, erklärte, dass euch die NPCs immer sagen, wohin ihr müsst, wenn ihr diese ansprecht. Wie immer kam nur das subjektive Empfinden ins Spiel, als die Leute sich entschieden die Minimap zu schließen.

Red Dead Redemption 2 wird am 26. Oktober 2018 erscheinen.

Also, got some clarification: the articles circling saying that if you remove your HUD in the game NPCs will give you more directions are false. They’ll always give you directions, people likely just noticed them more when their HUD was off.

— Alanah Pearce (@Charalanahzard) October 10, 2018