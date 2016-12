Red Dead Redemption 2 – Neue Gerüchte aufgetaucht

Nach einem ersten kleinen Trailer zu Red Dead Redemption 2 hat sich Entwickler Rockstar schnell wieder von der Bildfläche verabschiedet. Es ist also wieder mehr als still um den Nachfolger von Red Dead Redemption geworden, doch es gibt wieder neue Gerüchte.

Auf 4Chan, die eine beeindruckende Bilanz aufweisen, wenn es um glaubwürdige Fakten für Videospiele betrifft – sie haben unter anderem die komplette Story von Final Fantasy 15 bereits vor Monaten veröffentlicht – gibt es nun weitere Informationen zu Red Dead Redemption 2.

Demnach wird die Geschichte in Red Dead Redemption 2 ein Prequel zum ersten Teil werden und es sind gleich drei Protagonisten spielbar. Das erinnert doch sehr stark an Grand Theft Auto 5, nicht wahr? Abseits davon will die Seite erfahren haben, dass man in der Story auf drei Mitglieder aus John Marstons Gang trifft, die in der Gegend vor den Ereignissen von Red Dead Redemption in derselben Gegend umherzogen.

Zusätzlich heißt es in den Gerüchten, dass Rockstar zunächst nur den Story-Part zu Red Dead Redemption veröffentlichen wird. Red Dead Online soll erst später folgen, damit sich die Gamer zunächst voll und ganz auf die Story konzentrieren können.

Wie immer sollte auch dies nur als Gerücht behandelt werden, ganz gleich wie oft 4Chan und eben jener User in der Vergangenheit bereits richtiglagen.

