Remedy – Neues Spiel wird bereits entwickelt

Remedy, das Studios hinter Spielen wie Quantum Break und Control, hören nach dem Release ihres letzten Titels, natürlich nicht mit der Arbeit auf.

Via Twitter hat Sam Lake, der Creative Director von Remedy nun verraten, dass er bereits mit dem Schreiben für das nächste Projekt begonnen hat. Allerdings sind alle Informationen noch strenggeheim, wie es wohl normal ist.

Allerdings könnte es auch sein, dass Remedy an Alan Wake 2 arbeitet, da Microsoft die Rechte an der Franchise nicht verlängert hat, und diese somit wieder bei Remedy gelandet sind.

Shh! I’m in my brand new top secret writing lair. I #amwriting a new story. You have been warned. @remedygames pic.twitter.com/IvsooHZCuc

— Sam Lake (@SamLakeRMD) November 21, 2019