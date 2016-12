Remedy – Will bald ein kleines Update zu neuen Projekten veröffentlichen

Immer dann, wenn Remedy, das Studio hinter Quantum Break, Alan Wake und Max Payne, sich zu Wort meldet, sind die meisten Gamer direkt hellhörig. Schon im Sommer verriet das Studio, dass es derzeit an zwei neuen Projekten werkelt. Könnte bald etwas mehr Licht ins Dunkel kommen?

Die klare Antwort lautet „Jain.“ Zu den beiden neuen Projekten will Remedy derzeit noch nichts verraten, wohl aber was die nahe Zukunft für das Studio bereithält. Thomas Puha, Head of Communications, hat sich via Twitter zu Wort gemeldet und verraten, dass man demnächst einen neuen Blog Post veröffentlichen werde.

Darin wird man ein kleines Update der beiden neuen Projekte veröffentlichen. Wer sich nun sehr freut, sich in vielen Details verlieren zu können wird allerdings enttäuscht. Puha hat schnell einen weiteren Post veröffentlicht und dort klargestellt, dass die neuen Projekte im kommenden Post noch nicht angekündigt werden.

I am planning to do a blog post on our site with a short update on both of our projects before the end of the year.

